Heinen wil gesprek Defensie en Rekenkamer over aanbesteding

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 11:37
DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) wil dat Defensie en de Algemene Rekenkamer met elkaar in gesprek gaan over de aanbestedingen. "Ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen", aldus Heinen. "Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen."
De Rekenkamer schrijft woensdag in het zogeheten verantwoordingsonderzoek over 2025 dat het ministerie van Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen. "Die discussie is er elk jaar. De een oordeelt en de ander zegt dat het niet klopt", schetst de VVD-minister de situatie. "Ik begin dit zat te worden."
President Pieter Duisenberg van de Algemene Rekenkamer vindt dat defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) de kritiek niet serieus genoeg neemt. Volgens Heinen zit zijn partijleider er juist bovenop. "Defensie werkt ook met andere regels." Aanbestedingen zijn volgens de minister van Financiën niet altijd mogelijk om veiligheidsredenen.
