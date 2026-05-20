Xi en Poetin halen banden verder aan: meer samenwerking

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - De Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin hebben in Beijing de banden tussen hun landen verder aangehaald met nieuwe samenwerkingsdocumenten. Ze zeiden daarnaast dat de relatie tussen hun landen van zeer hoog niveau was.

Xi ontving Poetin in de Grote Hal van het Volk in Beijing, waar de Amerikaanse president Donald Trump vorige week ook was. Xi zei na overleg dat de betrekkingen tussen de landen steeds blijven verbeteren en het hoogste niveau van een allesomvattend strategisch partnerschap hebben bereikt.

Poetin noemde het overleg vriendelijk en constructief en zei dat de relatie tussen de landen op een "ongekend" niveau is. Volgens Russische media vertelde hij ook dat Rusland en China samen een "onafhankelijk en soeverein" buitenlandbeleid zouden nastreven. Poetin zei ook dat zijn land energie wil blijven leveren aan China. Er is volgens het Kremlin geen deal bereikt over een nieuwe gaspijplijn.

Oekraïne en Iran

Volgens Poetin zijn tijdens het bezoek zo'n veertig overeenkomsten gesloten, onder meer over handel, technologie en energie. Rusland is door de oorlog in Oekraïne geïsoleerd en gaat gebukt onder zware sancties van vooral westerse landen. China en Rusland hebben hun banden sinds de Russische inval juist steeds verder aangehaald, waardoor Rusland economisch steeds afhankelijker wordt van China.

Op de agenda staat ook nog een ontmoeting waarbij ze theedrinken. Dan worden "de belangrijkste kwesties" zoals Oekraïne, Iran en de betrekkingen met de Verenigde Staten besproken, zei een Kremlin-adviseur maandag tegen Russische staatsmedia. Poetin heeft Xi woensdag uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland in 2027.