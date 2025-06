Weinig mensen herkennen vals geld

Hoe groot is de kans dat de biljetten in je portemonnee vals zijn? Niet bijzonder groot, zegt De Nederlandsche Bank (DNB): slechts 0,002 procent. Toch gaat het om veel biljetten. Vorig jaar waren er in Nederland zo'n 24.000 valse eurobriefjes in omloop, 40 procent meer dan in 2023, met een totale waarde van zo'n 2,6 miljoen, schrijft Trouw.

Dat valse geld wordt vaak gedrukt in het buitenland, zegt Leon Damink, valsgelddeskundige bij de politie Amsterdam, op een bijeenkomst georganiseerd door De Nederlandsche Bank. "Je kunt het gewoon online bestellen." Maar, waarschuwt hij, de politie kijkt mee, dus grote kans dat je tegen de lamp loopt.

Wie handelt op onlineplatforms heeft meer kans om in nepgeld uitbetaald te krijgen, zegt Niels Ducro, expert vals geld bij De Nederlandsche Bank. "Nepgeld veroorzaakt veel leed", zegt hij. Het duikt niet alleen op in het criminele circuit of bij terroristische organisaties, maar stroomt ook de reguliere economie in.