Helft van Duitse langeafstandstreinen was vertraagd in oktober

BERLIJN (ANP) - Bijna de helft van de langeafstandstreinen van Deutsche Bahn (DB) reed in oktober niet op tijd. Dat meldt de Süddeutsche Zeitung en is bevestigd aan het Duitse persbureau DPA. Daarmee bereikt het staatsbedrijf een dieptepunt: waar het in september nog in 55,3 procent van de gevallen op tijd reed, ging het in oktober om 51,5 procent van de treinen.

De Duitse vervoerder kampt al jaren met lage punctualiteitscijfers, achterstallig spooronderhoud en oplopende tekorten. Eind augustus werd bekend dat toenmalig DB-directeur Richard Lutz vroegtijdig door minister van Transport Patrick Schnieder werd ontslagen. Lutz' contract liep af in 2027. De minister reageerde indertijd op X dat het bij Deutsche Bahn "tijd is voor een structurele en personele reorganisatie".

In september presenteerde het ministerie een nieuwe stiptheidsdoelstelling voor Deutsche Bahn: tegen eind 2029 moet 70 procent van de langeafstandstreinen op tijd rijden. Ook werd een langetermijndoel van 90 procent gesteld.

Deutsche Bahn registreert vertragingen vanaf zes minuten. Treinuitval neemt het bedrijf niet mee in de punctualiteitscijfers. Duitsland heeft met meer dan 33.400 kilometer spoor en zo'n 5400 stations een van de grootste spoornetwerken van Europa. Ter vergelijking: het spoornetwerk in Nederland is ruim 3000 kilometer en telt circa 400 stations.