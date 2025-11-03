Oekraïne gaat wapenkantoren openen in Berlijn en Kopenhagen

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne gaat dit jaar kantoren openen voor wapenexport en gezamenlijke wapenproductie in Berlijn en Kopenhagen, zei president Volodymyr Zelensky maandag. Hij vertelde verslaggevers dat Oekraïne onder meer zeedrones en artilleriesystemen kan exporteren.

Zelensky zei ook dat Oekraïne de binnenlands geproduceerde Flamingo- en Ruta-kruisraketten voor het einde van het jaar in massaproductie wil nemen.

De president zei verder dat zijn land nog 750 miljoen dollar moet ophalen om de gasimport voor de komende winter veilig te stellen. De regering wil de aardgasimport met ongeveer 30 procent verhogen, nadat Rusland de afgelopen weken zijn aanvallen op de Oekraïense energiesector sterk heeft opgevoerd, met name gericht tegen gasfaciliteiten.

Afhankelijk

Oekraïne is nog steeds afhankelijk van zijn bondgenoten voor wapens zoals straaljagers en luchtverdedigingssystemen, maar heeft veel vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van zijn drone- en raketprogramma's.

Zelensky zei ook dat een Oekraïense delegatie volgende week Washington zal bezoeken voor verdere gesprekken over een dronedeal met de VS, waarvan Kyiv hoopt dat deze de banden met de regering-Trump zal versterken.