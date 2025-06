Helikopter Amerikaanse luchtmacht aangekomen op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Een helikopter van de Amerikaanse luchtmacht is woensdagavond aangekomen op Schiphol, ziet een ANP-fotograaf. Mogelijk gaat het om de helikopter die de Amerikaanse president Donald Trump vervoert. Die heet dan, zodra de president erin zit, de Marine One. Het toestel is naar Nederland gebracht door een militair transportvliegtuig.

Volgende week is in het World Forum in Den Haag de NAVO-top waarbij Trump naar alle waarschijnlijkheid aanwezig is. Afgelopen vrijdag landden al twee transportvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht op Schiphol met spullen voor de top.