Weinig beweging op Wall Street na rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag rond de slotstanden van dinsdag gesloten. Beleggers werden niet verrast door het rentebesluit van de Federal Reserve, die de rente zoals verwacht ongemoeid liet. Daarnaast kwam er van president Donald Trump geen duidelijkheid over mogelijke Amerikaanse hulp aan Israël bij het aanvallen van Iran. Daardoor ontbrak het beleggers aan richtinggevend nieuws.

Het rentebesluit maakte opnieuw duidelijk dat de Fed zich niet van de wijs laat brengen door de herhaaldelijke oproepen van Trump om de rente te verlagen. Fed-baas Jerome Powell herhaalde dat hij eerst meer duidelijkheid wil over de impact van het beleid van Trump op de economie. Hij waarschuwde ook dat de importheffingen op buitenlandse goederen de inflatie in de VS weer kunnen aanjagen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 42.171,66 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 5980,87 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent naar 19.546,27 punten.