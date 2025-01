Helikoptervluchten naar streek van Mount Everest gestopt

KATHMANDU (ANP/AFP) - Helikoptervluchten naar de streek van de Mount Everest in Nepal zijn stilgelegd na dreigingen en protesten van bewoners. De helikopters maken het gebruik van gidsen in de streek van het Sagarmatha National Park, waar de berg ligt, vaak onnodig. De twee weken durende tocht met Nepalese gidsen door het park kan in een dag met een helikopter.

Bemiddelde bergbeklimmers en toeristen maken graag gebruik van de vluchten. Een tocht kost 1000 dollar (bijna 960 euro) en scheelt veel reistijd in de over het algemeen niet over de weg toegankelijke gebieden.

Boze streekbewoners hebben objecten op landingsbanen gezet en hebben piloten die zouden willen landen bedreigd. Ze protesteren tegen de broodroof en tegen de vermeende milieuschade die de helikopters zouden veroorzaken.

Onderhandelingen

Er zijn in de winter normaal ongeveer vijftien vluchten per dag naar Sagarmatha National Park en in het hoogseizoen van de zomer tientallen meer.

Het nationaal park heeft ook al geklaagd over de helikopters. In december dreigde het park rondvluchten te verbieden. Volgens de Nepalese autoriteiten wordt er over het conflict onderhandeld.