Virtuele vlucht over Pluto: NASA onthult de schoonheid van een verre wereld

Op 14 juli 2015 schreef de NASA geschiedenis toen de New Horizons-ruimtesonde een baanbrekende fly-by van Pluto uitvoerde op ongeveer 12.500 km hoogte. Tijdens deze missie zijn gedetailleerde beelden en gegevens verzameld van de dwergplaneet en haar manen. Met deze informatie heeft NASA nu een virtuele fly-over-video gemaakt die een unieke blik biedt op Pluto's fascinerende en gevarieerde landschap.

IJzige vlaktes en ruige pieken

De visuele reis begint boven de hooglanden ten zuidwesten van Sputnik Planitia, een uitgestrekte vlakte van bevroren stikstof. Vervolgens trekt de tocht noordwaarts over de ruige terreinen van Voyager Terra en eindigt bij de opvallende, mesvormige landschappen van Tartarus Dorsa.

De video biedt een meeslepende ervaring van Pluto’s geologische hoogtepunten. Denk aan torenhoge ijzige bergen en spiegelgladde vlaktes, die samen een beter begrip geven van deze verre en mysterieuze wereld.

Virtuele ruimtereis

NASA heeft de flyover-video beschikbaar gesteld op hun populaire "Astronomy Picture of the Day"-website. Het is je kans om vanuit de luie stoel een virtuele ruimtereis te maken naar een planeet die ooit slechts een stipje aan de hemel leek. Kortom: een must-see voor iedereen met een zwak voor de kosmos!

Bron: NASA