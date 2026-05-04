Helikoptervluchten vanaf Gilze-Rijen gaan door op Bevrijdingsdag

GILZE-RIJEN (ANP) - De zogenoemde bevrijdingsvluchten, waarbij helikopters van de luchtmacht langs de verschillende bevrijdingsfestivals gaan, gaan dinsdag gewoon door. Dat meldt een woordvoerster van de Luchtmacht. De vluchten vertrekken vanaf de vliegbasis Gilze-Rijen, die maandag enige tijd werd ontruimd door een verdachte situatie.

Er is inmiddels geen dreiging meer op de luchtmachtbasis, maar door het lange onderzoek in de middag lagen de voorbereidingen voor de helikoptervluchten een tijd stil. Het was daardoor niet zeker of het op Bevrijdingsdag kon doorgaan zoals gepland.