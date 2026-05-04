ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Helikoptervluchten vanaf Gilze-Rijen gaan door op Bevrijdingsdag

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 20:40
anp040526204 1
GILZE-RIJEN (ANP) - De zogenoemde bevrijdingsvluchten, waarbij helikopters van de luchtmacht langs de verschillende bevrijdingsfestivals gaan, gaan dinsdag gewoon door. Dat meldt een woordvoerster van de Luchtmacht. De vluchten vertrekken vanaf de vliegbasis Gilze-Rijen, die maandag enige tijd werd ontruimd door een verdachte situatie.
Er is inmiddels geen dreiging meer op de luchtmachtbasis, maar door het lange onderzoek in de middag lagen de voorbereidingen voor de helikoptervluchten een tijd stil. Het was daardoor niet zeker of het op Bevrijdingsdag kon doorgaan zoals gepland.
loading

POPULAIR NIEUWS

189849544_m

Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

poetin rusland is niet gek geworden1670427622

Kremlin scherpt beveiliging Poetin aan uit vrees voor aanslag en coup

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

ratten-in-amsterdam

Amsterdam stikt van de ratten. Vergroot dat het risico op het Hantavirus?

187889775_m

Minder zweten, meer spierkracht: dé fitnesshack die je nog niet kende

joost prinsen

Opdat wij nooit vergeten: niemand kon zo puur en krachtig dit belangrijke Nederlandse gedicht voordragen als Joost Prinsen

Loading