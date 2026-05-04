ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse waterpolosters verliezen van VS bij World Cup

Sport
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 20:41
anp040526205 1
ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben bij de World Cup in de tweede groepsronde verloren van de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verloor in Zwemcentrum Rotterdam met 12-10. Bij rust stond het 6-4 voor de Amerikanen.
Nederland plaatste zich in Rotterdam eerder als groepswinnaar voor de tweede groepsronde. Naast de Verenigde Staten treft Oranje daarin ook Italië (dinsdag) en Spanje (woensdag). Alle wedstrijden zijn om 18.30 uur.
De ploeg van Doudesis verzekerde zich afgelopen week al van een ticket voor de Super Final van de World Cup, die plaatsvindt in Sydney.
loading

POPULAIR NIEUWS

189849544_m

Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

poetin rusland is niet gek geworden1670427622

Kremlin scherpt beveiliging Poetin aan uit vrees voor aanslag en coup

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

ratten-in-amsterdam

Amsterdam stikt van de ratten. Vergroot dat het risico op het Hantavirus?

187889775_m

Minder zweten, meer spierkracht: dé fitnesshack die je nog niet kende

joost prinsen

Opdat wij nooit vergeten: niemand kon zo puur en krachtig dit belangrijke Nederlandse gedicht voordragen als Joost Prinsen

Loading