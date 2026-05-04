Nederlandse waterpolosters verliezen van VS bij World Cup

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben bij de World Cup in de tweede groepsronde verloren van de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verloor in Zwemcentrum Rotterdam met 12-10. Bij rust stond het 6-4 voor de Amerikanen.

Nederland plaatste zich in Rotterdam eerder als groepswinnaar voor de tweede groepsronde. Naast de Verenigde Staten treft Oranje daarin ook Italië (dinsdag) en Spanje (woensdag). Alle wedstrijden zijn om 18.30 uur.

De ploeg van Doudesis verzekerde zich afgelopen week al van een ticket voor de Super Final van de World Cup, die plaatsvindt in Sydney.