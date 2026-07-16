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Henk Harms mag aan de slag als wethouder in Den Haag

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 22:29
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DEN HAAG (ANP) - De Haagse kandidaat-wethouder Henk Harms (Hart voor Den Haag) heeft van de Haagse gemeenteraad genoeg stemmen gekregen om tot wethouder benoemd te worden. Dat bleek donderdagavond in een Haagse raadsvergadering waarin ook negen andere wethouders werden benoemd.
Harms stapte in 2020 op als topambtenaar bij de Haagse gemeente. Uit een integriteitsonderzoek bleek dat hij niet transparant was geweest bij de ontwikkeling van cultuurcomplex Amare. In het debat voorafgaand aan de stemming over de kandidaat-wethouders sprak een aantal raadsleden uit Harms niet als wethouder te willen.
Het aantal wethouders in Den Haag is voor de komende bestuursperiode bepaald op tien, vergeleken met zeven in de vorige bestuursperiode. Harms wordt verantwoordelijk voor woningbouw in Den Haag. Zijn eigen partij noemt hem "een bouwpaus".
Tien wethouders
Het nieuwe college omvat naast Harms de wethouders Lotte van Basten Batenburg (VVD), Isabelle Broeders (VVD), Richard de Mos (Hart voor Den Haag), Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag), Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag), Mariëtte van Leeuwen (Hart voor Den Haag), Nur Icar (DENK), Adeel Mahmood (DENK) en Kavish Partiman (CDA).
In de raadsvergadering is afscheid genomen van voormalige wethouders Klaas Verschuure (D66), Co Engberts (PvdA), Mariëlle Vavier (GroenLinks), Arjen Kapteijns (GroenLinks), Hilbert Bredemeijer (CDA) en Saskia Bruines (D66).
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