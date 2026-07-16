Amerikaanse golfer Suber leidt na eerste dag Brits Open

SOUTHPORT (ANP) - De Amerikaanse golfer Jackson Suber leidt het Brits Open na de eerste dag. De 26-jarige debutant op het oudste golftoernooi ter wereld doorliep de eerste ronde in 65 slagen, vijf slagen onder par. De Zuid-Koreaan Im Sung-jae en de Engelsman Dan Brown staan op een gedeelde tweede plaats. Zij eindigden op vier slagen onder par.

Suber noteerde zes birdies en drie bogeys op de eerste zestien holes. Op hole 17 greep hij de leiding met een eagle.

De 154e editie van het Brits Open wordt gespeeld op de Royal Birkdale Golf Club in Southport in het noordwesten van Engeland.