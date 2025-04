Henk Tiesma (78), mede-oprichter Radio Rijnmond, overleden

ROTTERDAM (ANP) - Henk Tiesma is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft hoofdredacteur Ruud van Os van regionale omroep Rijnmond woensdag gemeld. Tiesma was in de jaren tachtig een van de oprichters van Radio Rijnmond. Hij overleed op 26 april op Curaçao. Hij tobde al enige tijd met zijn gezondheid.

Tiesma kondigde de lancering van Radio Rijnmond eind 1983 aan, samen met hoofdredacteur Nico Haasbroek. Eind jaren tachtig richtte Tiesma ook Stads TV Rotterdam op, de voorloper van de televisiezender van Rijnmond. Zijn oud-collega Laurens Borst stelt op de website van de regionale zender dat "lokale televisie toen nog heel bijzonder was. We waren er eerder dan AT5."

De mediabaas besloot rond de eeuwwisseling te verhuizen naar Curaçao, waar hij onder meer een bedrijf in uitvaartverzekeringen opzette. De crematie van Tiesma vindt volgende week plaats op Curaçao.