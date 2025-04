Vijf Nederlanders in hoofdschema van Roland Garros

PARIJS (ANP) - Er staan dit jaar vijf Nederlanders bij de mannen en de vrouwen in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Geen van die vijf tennissers is geplaatst. Tallon Griekspoor is als nummer 37 de hoogst genoteerde Nederlander. Bij de mannen zijn verder Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks toegelaten op het gravel van Parijs. Bij de vrouwen staan Suzan Lamens en Arantxa Rus in het hoofdschema. Het toernooi wordt van 25 mei tot en met 8 juni gespeeld in de Franse hoofdstad.

Bij de mannen maken Tim van Rijthoven (met de hulp van een protected ranking) en Gijs Brouwer een kans om via de kwalificaties het hoofdtoernooi te halen. Bij de vrouwen zijn Arianne Hartono en Anouk Koevermans veroordeeld tot het kwalificatietoernooi dat van 19 tot 23 mei op het programma staat.