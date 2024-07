Henny Huisman: overlijden Jacques d'Ancona is een koud idee

DEN HAAG (ANP) - Henny Huisman en Jacques d'Ancona kenden elkaar al zo'n veertig jaar en vrijdag overleed d'Ancona plots op 86-jarige leeftijd. "Ik ben heel erg geschrokken, ik ben echt van streek", reageert zijn goede vriend en collega Henny Huisman tegenover het ANP. "Ik vind het een heel koud idee."

De 73-jarige Huisman en d'Ancona werden samen bekend door het programma de Soundmixshow. Huisman presenteerde het, d'Ancona was de altijd kritische juryvoorzitter. Maar hij was veel meer dan dat, vertelt Huisman. "Hij was heel attent. Hij knipte stukjes uit krantenartikelen waar mijn naam in stond en stuurde die dan naar me op. Daar was hij altijd mee bezig."

D'Ancona leed aan hartfalen, iets waar Huisman en eigenlijk vrijwel niemand van op de hoogte was. "Mannetje d'Ancona ging maar door en wilde niets weten van ziektes of zeer, hij wilde altijd heel gezond overkomen", vertelt Huisman. De twee spraken elkaar een paar dagen geleden nog via de telefoon. "We waren gewoon echt bevriend. Hij was bij geboortes en trouwerijen, hij was er altijd."