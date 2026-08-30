Herdenkingsdienst voor koning Harald in volle kathedraal Oslo

OSLO (ANP) - Tijdens een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald in de kathedraal van Oslo is zondag stilgestaan bij het verdriet van de koninklijke familie. "Een familie heeft haar echtgenoot, vader, grootvader en schoonvader verloren. Onze gedachten zijn bij hen in hun rouw", zei predikant Pål Kristian Balstad aan het begin van de dienst.

"Deze zondag is anders", vervolgde Balstad. "Wij hebben onze geliefde koning verloren." De herdenkingsdienst in de volle kathedraal wordt geleid door bisschop Sunniva Gylver. Zij stond stil bij de trouwdag van Harald en zijn echtgenote Sonja. "Gisteren hadden koningin Sonja en koning Harald trouwdag. Exact 58 jaar geleden gaven ze elkaar hier het jawoord. Vol vreugde, na een volhardende liefdesstrijd van negen jaar", aldus Gylver.

Onder anderen premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani wonen de dienst bij. Ook meerdere ministers en parlementsleden zijn aanwezig.