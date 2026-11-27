HOUTEN (ANP) - De herfst van dit jaar was een stuk zonniger dan gemiddeld. Volgens Weeronline was het ook nog ietsje kouder dan normaal en was oktober vooral een nattere maand. De meteorologische herfst van 2026 eindigt officieel op maandag 30 november.

Het aantal zonuren komt uit op 438 tegenover 361 normaal. Daarmee was de herfst van 2026 ruim een vijfde zonniger dan gebruikelijk, aldus het weerbureau. Vooral in november was het een stuk zonniger dan gemiddeld.

In september en november was het iets droger dan normaal, maar in oktober viel juist meer neerslag dan gemiddeld.

Temperatuur

De gemiddelde temperatuur in De Bilt kwam uit op 11,0 graden, net iets minder dan de gebruikelijke 11,2 graden die op het hoofdstation wordt gemeten. Met name in september en oktober was het nog vrij zacht. In november was het juist een stuk kouder dan normaal, met een gemiddelde van 4,1 graden tegenover 7,2 graden.

De afgelopen herfst telde in De Bilt meer warme dagen dan gemiddeld. Op 27 dagen werd een temperatuur van minimaal 20 graden gemeten, terwijl dat normaal gesproken op 15 dagen voorkomt.