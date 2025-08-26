Herinneringscentrum Westerbork is stembureau bij Kamerverkiezing

WESTERBORK (ANP) - Bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober kunnen mensen onder meer hun stem uitbrengen in het herinneringscentrum van Kamp Westerbork. Op het stempotlood staat dan een tekst van Anne Frank. "Juist op een plek die herinnert aan het verlies van vrijheid en onderdrukking, wordt het belang van stemrecht, democratie en rechtsstaat benadrukt", meldt de gemeente Midden-Drenthe, waar Westerbork in ligt.

Het stembureau in het herinneringscentrum is op 29 oktober, de dag van de verkiezingen, van 07.30 uur tot 21.00 uur geopend. Bezoekers mogen gratis naar het museum bij het kamp.

De burgemeester van Midden-Drenthe, Jan Zwiers, brengt 's ochtends de eerste stem uit. "Stemmen is de kern van onze democratie. Dat dit juist op deze plek kan, waar vrijheid en mensenrechten in het verleden zo onder druk stonden, maakt grote indruk", zegt Zwiers in een verklaring. Volgens de burgemeester zijn de democratie en de rechtsstaat niet vanzelfsprekend. "Juist in een tijd waarin dit wereldwijd onder druk staat, is het belangrijk dat wij gebruikmaken van ons stemrecht."

Kamp Westerbork was tijdens de Tweede Wereldoorlog een doorvoerkamp. Tussen 1942 en 1945 werden meer dan 100.000 Nederlandse Joden, 245 Sinti en Roma en enkele tientallen verzetsstrijders vanuit het kamp gedeporteerd naar vernietigingskampen als Auschwitz-Birkenau, Mauthausen en Sobibór. Slechts ongeveer 5000 van hen overleefden de Holocaust.