ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Volleybalsters als groepswinnaar naar achtste finales van WK

Sport
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 18:05
anp260825168 1
BANGKOK (ANP) - De Nederlandse volleybalsters gaan als groepswinnaar naar de achtste finales van het WK. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg ook gastland Thailand in een sfeervolle sporthal in Bangkok: 3-2 (23-25 25-17 23-25 25-10 16-14).
Oranje stuit in de achtste finales op de verliezer van het duel tussen Servië en Japan, dat voor woensdag op de agenda staat. Oranje won afgelopen week ook van Zweden (3-2) en Egypte (3-0).
Nederland verspeelde in de eerste set een voorsprong van 20-17 (23-25) en domineerde de tweede set (25-17). Oranje kwam snel op achterstand in de derde set (4-8) en slaagde er niet meer in dat verschil goed te maken (23-25). Na een eenvoudige vierde set (25-10) verspeelde Nederland in de laatste set een voorsprong van 4-1 (10-12). Vervolgens sloeg de onervaren ploeg met acht debutanten op het WK alsnog toe.
Oranje begon met Nika Daalderop, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Marrit Jasper, Sarah van Aalen en Britte Stuut. Daalderop maakte 20 punten. Timmerman was goed voor 10 punten en serveerde sterk op belangrijke momenten.
Vorig artikel

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

Volgend artikel

Herinneringscentrum Westerbork is stembureau bij Kamerverkiezing

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen

ANP-530481469

11 subtiele signalen dat je met de jaren een sterker persoon bent geworden

72773526_l

Van de hitte worden we sneller ouder