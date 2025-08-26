Volleybalsters als groepswinnaar naar achtste finales van WK

BANGKOK (ANP) - De Nederlandse volleybalsters gaan als groepswinnaar naar de achtste finales van het WK. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg ook gastland Thailand in een sfeervolle sporthal in Bangkok: 3-2 (23-25 25-17 23-25 25-10 16-14).

Oranje stuit in de achtste finales op de verliezer van het duel tussen Servië en Japan, dat voor woensdag op de agenda staat. Oranje won afgelopen week ook van Zweden (3-2) en Egypte (3-0).

Nederland verspeelde in de eerste set een voorsprong van 20-17 (23-25) en domineerde de tweede set (25-17). Oranje kwam snel op achterstand in de derde set (4-8) en slaagde er niet meer in dat verschil goed te maken (23-25). Na een eenvoudige vierde set (25-10) verspeelde Nederland in de laatste set een voorsprong van 4-1 (10-12). Vervolgens sloeg de onervaren ploeg met acht debutanten op het WK alsnog toe.

Oranje begon met Nika Daalderop, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Marrit Jasper, Sarah van Aalen en Britte Stuut. Daalderop maakte 20 punten. Timmerman was goed voor 10 punten en serveerde sterk op belangrijke momenten.