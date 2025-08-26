Wethouder Hengelo op tweede plek CDA-lijst, Van den Brink op elf

DEN HAAG (ANP) - Het CDA heeft zijn conceptkandidatenlijst bekendgemaakt en daarop staan vooral kandidaten met politieke ervaring. Na partijleider Henri Bontenbal volgt Hanneke Steen, die bij de vorige Kamerverkiezingen op de negende plek stond en momenteel namens de christendemocraten wethouder is in Hengelo. Tijs van den Brink komt op de elfde plek te staan, een verkiesbare plek volgens de laatste peilingen.

De presentator en journalist nam vorige week al afscheid van de EO nadat de omroep had bekendgemaakt dat hij had gesolliciteerd bij het CDA.

Eline Vedder heeft eerder al laten weten dat ze de Tweede Kamer na de verkiezingen verlaat. De andere huidige CDA-Kamerleden Derk Boswijk (3), Inge van Dijk (4) en Harmen Krul (5) krijgen een hoge plek toebedeeld.

Gregory Sedoc

De top tien wordt gecompleteerd door advocaat Jeltje Straatman (6), campagneleider en directeur communicatie en beleid van de fractie Bart van den Brink (7), wethouder uit Sittard-Geleen Judith Bühler (8), Drents gedeputeerde Henk Jumelet (9) en CNV-directeur Elles van Ark (10).

Een andere opvallende naam op de lijst is Gregory Sedoc. De voormalige hordeloper en tegenwoordig atletiekanalist bij de NOS staat op de vijftigste en laatste plaats.

'Vol vertrouwen campagne ingaan'

Op donderdag en vrijdag zullen de lokale afdelingen van het CDA stemmen over de kandidatenlijst. Tijdens het verkiezingscongres op 6 september zal over de definitieve kandidatenlijst worden gestemd. Het is dus nog mogelijk dat kandidaten uiteindelijk hoger of lager op de lijst komen.

Lijsttrekker Bontenbal zegt met deze lijst "vol vertrouwen" de campagne in te gaan voor de Kamerverkiezingen van 29 oktober. "De selectiecommissie heeft een sterke balans gevonden in ervaring, expertise en regionale wortels", vindt partijvoorzitter Jean Wiertz.