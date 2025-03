Herman Brusselmans vrijgesproken na klacht over Gaza-column Humo

GENT (ANP) - De Belgische auteur Herman Brusselmans is vrijgesproken in de zaak over zijn column over de oorlog in Gaza. Dat meldt de Vlaamse nieuwsorganisatie VRT NWS. Het Joods Informatie- en Documentatiecentrum (JID) had Brusselmans gedagvaard voor het oproepen tot haat en geweld tegen de Joodse gemeenschap.

De zaak draait om Brusselmans' column over Gaza in het Vlaamse blad Humo. In het stuk schreef hij onder meer: "Ik zie een beeld van een huilend en schreeuwend Palestijns jongetje dat helemaal buiten zinnen om z'n onder het puin liggende moeder roept, en ik beeld me in dat dat jongetje m'n eigen zoontje Roman is, en de moeder m'n eigen vriendin Lena, en ik word zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen."

De rechtbank oordeelde dinsdag dat Brusselmans geen strafbaar feit heeft begaan. "Hij wil aan de hand van zijn gekende stijl kritiek uiten, hij wil provoceren, maar heeft de grenzen van het strafbare niet overschreden", aldus de rechter volgens VRT NWS. "Er is geen sprake van een bijzondere opzet om de Holocaust te minimaliseren." De rechter benadrukte ook het belang van de artistieke vrijheid van een auteur.