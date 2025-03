Enorm aantal vergunde woningen komen niet van de grond: 'Huizenkopers betalen de rekening'

Hoewel het aantal verleende bouwvergunningen het afgelopen jaar flink is gestegen, wordt de bouw vaak uitgesteld of zelfs afgeblazen. Eind 2024 ging het al om 115.000 woningen die niet van de grond kwamen, meestal door bezwaarprocedures. Branchevereniging WoningbouwersNL roept de politiek op om deze 'prop' uit de woningbouwpijplijn te halen.

"Het leeuwendeel van deze woningen zit vast in bezwaarprocedures. De bouwers staan klaar, de woningzoekenden wachten met smart, maar de projecten liggen stil. Dit is een systeemfout die we moeten oplossen", zegt directeur Coen van Rooyen van de organisatie, waarbij de meeste Nederlandse projectontwikkelaars en bouwondernemers zijn aangesloten.

Volgens Van Rooyen hebben de bezwaarprocedures inhoudelijk vaak weinig om het lijf. "Een enkeling kan de boel al vertragen, soms zelfs in de hoop op een financiële afkoopregeling. In Rotterdam eiste een man ruim 100.000 euro van een projectontwikkelaar als 'schadevergoeding' voor de bouw van een woontoren. Dit soort praktijken kost tijd, geld en maakt woningen onnodig duur. Uiteindelijk is het de koper die de rekening betaalt."

Bron: ANP Mediawatch