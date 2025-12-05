ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Herman Deinum (79), bassist Cuby & the Blizzards, overleden

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 21:58
anp051225197 1
NIJVERDAL (ANP) - Bassist Herman Deinum van de bluesband Cuby & the Blizzards is op 79-jarige leeftijd overleden. Deinum stierf vrijdag in zijn woonplaats Nijverdal, deelt het Cuby and the Blizzards (C+B) Museum. "Fans kwamen speciaal voor hem naar de concerten, om van zijn duidelijk hoorbare, melodieuze, stuwende baspartijen te genieten", aldus het museum.
Deinum sloot zich in 1969 samen met zijn jeugdvriend Hans la Faille aan bij Cuby and the Blizzards, dat eerder was opgericht door Harry Muskee. Ook Herman Brood en Eelco Gelling speelden in de band. De band bracht onder meer de nummers Back Home (A Man), Window of My Eyes, Appleknockers Flophouse en Another Day, Another Road uit. De band is jaarlijks met meerdere nummers terug te horen in de NPO Radio 2 Top 2000.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

ANP-448381180

'Porsches in Rusland willen opeens allemaal niet meer starten'

generated-image (12)

De kans om een aanzienlijk bedrag te winnen in de Postcodeloterij is extreem klein

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

generated-image (13)

Vier tikkende tijdbommen onder de Amerikaanse economie

Loading