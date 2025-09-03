3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

Onze smartphones zijn vaak het eerste dat we 's ochtends aanraken en we nemen ze overal mee naartoe. Je denkt waarschijnlijk veel aan je telefoon, of je dat nu leuk vindt of niet.

Het is dan ook logisch dat er in onze cultuur allerlei mythes over telefoons bestaan. Mensen vermoeden dat hun telefoons hen afluisteren, geloven volksverhalen over hoe ze sneller kunnen laten werken en vragen zich misschien zelfs af of ze brand kunnen veroorzaken. Hier zijn drie veelvoorkomende mythes over telefoons, door Popular Science gecontroleerd op juistheid.

Je telefoon kan geen tankstation opblazen

Dit is een zeer oude mythe, ongeveer net zo oud als mobiele telefoons zelf. Het is ook zo wijdverbreid dat sommige tankstations tot op de dag van vandaag borden hebben waarop mensen worden gewaarschuwd hun telefoon niet te gebruiken tijdens het tanken. Het idee is dat je telefoon een vonk kan afgeven die benzinedampen kan doen ontbranden.

Dat wil niet zeggen dat het een goed idee is om tijdens het tanken naar je telefoon te staren. Het is altijd verstandig om tijdens het tanken op te letten, al was het maar om ervoor te zorgen dat je niet per ongeluk brandstof op de grond (of jezelf) morst. Als je telefoon gaat, kun je echter opnemen zonder je zorgen te maken over een explosie.

Je telefoon luistert (waarschijnlijk) niet altijd naar je

Veel mensen denken dat telefoons voortdurend naar onze gesprekken luisteren en die informatie gebruiken om ons advertenties op sociale media te tonen. De meeste mensen hebben wel een verhaal dat hen ervan overtuigt dat dit het geval is. Ze noemden bijvoorbeeld een bepaald product in een gesprek en zagen de volgende dag een advertentie ervoor op Instagram. Het is een intuïtieve verklaring voor de zeer reële inbreuken op onze privacy die we allemaal ervaren, maar geen enkele onderzoeker heeft ooit onomstotelijk aangetoond dat dit gebeurt.

Het is begrijpelijk dat u paranoïde bent: advertenties kunnen griezelig nauwkeurig zijn. Maar techbedrijven zijn meer dan in staat om verontrustend nauwkeurige advertenties te maken zonder uw dagelijkse gesprekken op te nemen.

Het sluiten van apps verbetert de prestaties niet en bespaart geen batterijduur

Uw telefoon is bijna leeg, dus sluit u handmatig alle applicaties die u open hebt staan. Dat lijkt intuïtief, maar het helpt eigenlijk niet – en het kan u zelfs vertragen.

Het sluiten van apps op uw telefoon werkt niet op dezelfde manier als op een computer, iets wat ik heb vermeld in een artikel over batterijmythes. Zowel het Android- als het iPhone-besturingssysteem schort applicaties op die niet actief geopend zijn. Deze apps worden in feite opgeschort, wat betekent dat het sluiten ervan geen bronnen vrijmaakt.

Als je je zorgen maakt over het behoud van de levensduur van de batterij, is er een betere optie: de batterijbesparingsmodus op je telefoon. Deze is te vinden in het systeemvak van beide besturingssystemen en schakelt achtergrondprocessen uit. Je ontvangt meldingen iets langzamer, maar je batterij gaat veel langer mee. Probeer dat de volgende keer dat je wat meer levensduur uit je telefoon wilt halen, in plaats van je tijd te verspillen met het sluiten van applicaties.