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Hermans: ga gesprek aan over 'geen bezwaar' op donorlijst

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 14:31
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DEN HAAG (ANP) - Minister Sophie Hermans (Volksgezondheid) wil dat mensen die geen bezwaar hebben om na het overlijden organen te doneren daarover in gesprek gaan met hun familie. Ze onderstreept daarmee een oproep van de Transplantatie Stichting in de Volkskrant.
In 2020 is de donorwet aangepast. Sindsdien geldt voor iedereen die niets invult, dat ze "geen bezwaar" hebben om organen te doneren na hun overlijden. In de praktijk blijkt dat nabestaanden dat regelmatig tegenhouden na een overlijden, zegt de Transplantatie Stichting. "Zorg dat je een goed gesprek voert met familie, partner en goede vrienden, zodat er volstrekte duidelijkheid is over wat je wens is als je onverhoopt komt te overlijden", zei Hermans.
De VVD-minister zei dat alle 21-jarigen die niets hebben ingevuld op de donorlijst vanaf dit jaar een brief krijgen waarin staat dat het goed is om dit te bespreken. Iedereen die 18 wordt, krijgt een brief over het donorregister. Hermans wil dat 18-jarigen ook al in gesprek gaan over hun keuze.
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