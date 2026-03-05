Ontnemingszaak Klaas Otto uitgesteld

BREDA (ANP) - De ontnemingszaak tegen Klaas Otto (58) is uitgesteld. De rechtbank concludeerde donderdagmiddag dat er te weinig tijd was om de zaak nog inhoudelijk te behandelen. Nu moet dat gebeuren op 31 maart. Het Openbaar Ministerie wil bijna 1,9 miljoen euro afnemen van de oprichter van motorclub No Surrender. Volgens justitie is dat geld niet op legale wijze verdiend.

Otto was donderdag niet aanwezig in de rechtbank. Volgens zijn advocaten is hij woensdagavond onwel geworden na het eten op een terras en afgevoerd naar het ziekenhuis met hartproblemen. Daar zou hij op dit moment "onder het mes gaan", zei zijn advocaat.

De rechtbank stelde voor om vrijdag door te gaan met de zaak, maar zag daar uiteindelijk van af. "Wij zullen wat meer tijd nemen, zodat de heer Otto kan herstellen van de ziekenhuisopname", zei de voorzitter.

De zaak liep onder meer vertraging op omdat de verdediging van Otto de rechtbank had gewraakt. Een speciale wrakingskamer wees de wraking af.