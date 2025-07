Hermans kiest Schiermonnikoogroute voor stroomkabel naar Noordzee

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) kiest voor de bekritiseerde kabelroute langs Schiermonnikoog. Er moet een zware kabel door de Waddenzee komen om windenergie van de Noordzee aan land te brengen. Dit is volgens de klimaat- en energieminister de 'snelste en meest betrouwbare route', schrijft ze in een Kamerbrief.

De nog aan te leggen kabel loopt vanaf de Eemshaven een stuk langs de Groningse kust, steekt vervolgens de Waddenzee over en doorkruist het oostelijke puntje van Schiermonnikoog. De noordelijke provincies en het Waddeneiland zelf ageerden eerder tegen deze optie. Zij hebben liever dat de kabel oostelijker komt te liggen, bijvoorbeeld via een tunnel bij de Eemshaven of door het grensgebied met Duitsland.

Hermans zegt de zorgen van de omgeving te begrijpen en de kabel zoveel mogelijk 'met respect voor de natuur en perspectief voor de landbouw' aan te leggen. Speciale technieken moeten ervoor zorgen dat het Wad niet wordt aangetast en landbouwgrond niet zout wordt.