Voorzitter MH17-stichting: waarheid mag niet genegeerd worden

VIJFHUIZEN (ANP) - Het is donderdag elf jaar geleden dat de MH17-ramp plaatsvond en alle 298 inzittenden van de vlucht omkwamen. "Terwijl wij vandaag onze geliefden herdenken, sturen we ook een heel krachtige boodschap uit, een boodschap dat de waarheid niet genegeerd kan en mag worden." Dat zei Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, tijdens de jaarlijkse herdenking bij het monument in Vijfhuizen.

Kort daarvoor somde hij verschillende uitspraken in de zaak op. Zo haalde hij onder meer het recente oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan, waarin staat dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van de vlucht en daarmee mensenrechten heeft geschonden. "Deze bevestigingen van de verantwoordelijkheid van Rusland zijn niet slechts juridische stappen, het is een brede internationale erkenning van de waarheid, iets dat nabestaanden verdienen. Het herinnert ons eraan dat gerechtigheid, hoewel soms traag, uiteindelijk haar weg vindt", aldus Ploeg.

"We weten dat we niet alleen staan, we weten ons gesteund door het kabinet", aldus Ploeg die de "hoop en verwachting" uitsprak dat ook een nieuw kabinet hen zal blijven steunen en faciliteren.

Herdenking in Hilversum

Na de toespraak van de voorzitter werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen, gevolgd door twee minuten stilte.

Ook in Hilversum werd de vliegramp herdacht bij het MH17-monument in het Dudokpark. Vijftien inwoners van die Noord-Hollandse gemeente lieten het leven bij de vliegramp. Het is voor het eerst dat de gemeente geen herdenking organiseerde en daarom regelden onder anderen voormalig burgemeester Pieter Broertjes en pastoor Jules Dresmé zelf een kleine bijeenkomst.

"'Vergeten zullen zij nooit, maar zij hebben recht op berusting.' Elf jaar na het neerhalen van vlucht MH17, is deze boodschap nog even treffend voor nabestaanden", schrijft demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp op X.

Oproep EU

De verantwoordelijkheid van Rusland staat volgens hem "buiten kijf". "Nederland blijft vastberaden in onze inzet voor waarheid, gerechtigheid en rekenschap voor de slachtoffers en zij die achterbleven", aldus Veldkamp op X. "Waarheid, gerechtigheid en erkenning blijven leidend", meldt demissionair justitieminister David van Weel op X.

Ook de Europese Unie herhaalt de oproep "aan de Russische Federatie om haar verantwoordelijkheid voor deze tragedie te erkennen en volledig mee te werken aan de inspanningen om gerechtigheid te bewerkstelligen", aldus de hoge vertegenwoordiger namens de EU.