Lavrov bij aankomst Alaska: Rusland komt met duidelijk standpunt

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 10:20
ANCHORAGE (ANP/DPA) - De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov heeft bij aankomst in Alaska gezegd dat zijn land de top met de Verenigde Staten ingaat met een "duidelijk en begrijpelijk" standpunt. Lavrov doet vrijdag mee aan het overleg tussen de delegaties van beide landen, na het een-op-eengesprek tussen de presidenten.
Volgens Lavrov vonden de meeste voorbereidingen voor de bijeenkomst plaats tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezant Steve Witkoff aan Moskou vorige week. De minister hoopt een "nuttig gesprek" te kunnen voortzetten. Ook andere leden van de Russische delegatie zouden zijn gearriveerd.
De Russische president Vladimir Poetin heeft volgens Russische staatsmedia op weg naar Alaska een tussenstop gemaakt in het oosten van Rusland, voor een werkbezoek. Poetin heeft eerder een staakt-het-vuren met Oekraïne afgewezen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij zal aandringen op een staakt-het-vuren in Oekraïne en een einde aan de oorlog.
