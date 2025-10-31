Hermans: slappe markt voor windmolens niet uniek voor Nederland

DEN HAAG (ANP) - Het is het demissionaire kabinet niet gelukt een bedrijf te vinden dat zonder subsidie een groot windmolenpark voor de kust van Texel wil bouwen. Dat komt doordat de marktomstandigheden de afgelopen jaren sterk zijn verslechterd. Die situatie is "niet uniek voor Nederland", benadrukte klimaat- en energieminister Sophie Hermans voor aanvang van de ministerraad.

De VVD-bewindsvrouw wijst erop dat ook in het Verenigd Koninkrijk, België en Denemarken aanbestedingen zijn mislukt. Bedrijven hebben er momenteel geen vertrouwen in dat zij hun investeringen in windenergie op zee snel genoeg kunnen terugverdienen. Dat komt door gestegen kosten, maar ook doordat zij lagere verwachtingen hebben van de vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit vanuit de industrie.

Om te voorkomen dat de bouw van nieuwe windmolens op zee helemaal stilvalt, wil Hermans voor het eerst in zeven jaar weer subsidies beschikbaar stellen. Het kabinet heeft daar al geld voor gereserveerd. Ook werkt zij aan wetgeving die het mogelijk maakt een soort prijsgaranties af te geven aan energiebedrijven.