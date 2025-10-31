ECONOMIE
AFM geeft accountantskantoor Forvis Mazars boete om examenfraude

Economie
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 11:04
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft accountantskantoor Forvis Mazars een boete van 446.000 euro gegeven. Medewerkers hebben examenfraude gepleegd door bijvoorbeeld onderling antwoorden te delen of examens samen te maken.
Bijna honderd medewerkers hebben volgens onderzoek van Forvis Mazars zelf examenfraude gepleegd tussen 2020 en 2023. Dat gebeurde onder meer bij verplichte examens om kennis en vaardigheden op peil te houden voor de certificering als controlerend accountant. De AFM heeft geconstateerd dat het kantoor geen specifiek beleid, procedures en maatregelen had voor het integer afleggen van examens en vindt dat het is tekortgeschoten.
Forvis Mazars heeft de boete volgens de waakhond geaccepteerd, waarmee de zaak is afgerond. De geldstraf is wel lager uitgevallen, onder meer omdat het kantoor maatregelen neemt om fraude te voorkomen en goed heeft meegewerkt aan het onderzoek van de AFM.
