DEN HAAG (ANP) - Dat ziekenhuizen tijdelijk geen nieuwe patiënten meer opnemen van bepaalde zorgverzekeraars, is volgens minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, VVD) "heel vervelend", maar ze benadrukt ook dat dit "hoort bij het zorgstelsel zoals we dat hebben ingericht. En dat wil ik ook betaalbaar houden."

De patiëntenstop is alleen voor planbare zorg, mensen die acuut medische hulp nodig hebben worden wel geholpen. Hermans legt uit dat de contracten van dit jaar even geen ruimte meer bieden om een ingreep als een heupoperatie te verrichten.

Hermans adviseert mensen die zorg nodig hebben en met een patiëntenstop geconfronteerd worden, om de zorgverzekeraar te bellen. "Want niet op alle plekken zijn de limieten al bereikt, zij kunnen helpen naar een ziekenhuis waar sneller plek is."

Mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of dochtermerken als FBTO en Interpolis moeten wachten tot volgend jaar tot ze terechtkunnen voor een ingreep bij een aantal ziekenhuizen in onder meer Leiderdorp, Enschede en Tilburg.