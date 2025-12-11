Hermans ziet geen mogelijkheden om gaswinning Warffum te stoppen

DEN HAAG (ANP) - Energieminister Sophie Hermans ziet nu geen mogelijkheden om de gaswinning in Warffum te beëindigen. Dat zegt ze in een debat over Groningen. Deze week sprak de Kamer opnieuw de wens uit om de gaswinning bij het Groningse dorp te stoppen; daar geeft de VVD-minister nu geen vervolg aan. "Dat kán ik niet uitvoeren, omdat ik daarmee buiten de wet ga," zegt Hermans.

Vorig jaar heeft Hermans de vergunning in Warffum verlengd, "omdat het veilig en verantwoord kan", zegt Hermans, verwijzend naar onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). "Ik kan geen verlengende vergunning intrekken."

Volgens de minister is Warffum een heel andere kwestie dan Ternaard. De winningsvergunning in de regio onder de Waddenzee heeft Hermans recent onmogelijk gemaakt, door een deal te sluiten met de NAM." Dat was in meerdere opzichten een unieke situatie, die niet geldt voor andere kleine gasvelden."