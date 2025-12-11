ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoog opgelopen conflict in kabinet om mestregels

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 19:39
anp111225187 1
DEN HAAG (ANP) - Binnen het demissionaire kabinet speelt een hoog opgelopen conflict over mestregels en waterkwaliteit. BBB-minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) heeft tevergeefs geprobeerd zijn partijgenoot Femke Wiersma (Landbouw) te overtuigen om strengere mestregels in te voeren om de waterkwaliteit te verbeteren, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS.
Het gaat om de vierjaarlijkse herziening van de mestregels. Wiersma heeft hier al eerder conceptplannen voor gemaakt. Een analyse daarvan wees uit dat de maatregelen onvoldoende zijn, meldde de minister al in oktober.
Tieman is als minister verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Zijn ministerie vreest dat die verder achteruitgaat als Wiersma haar plannen doorzet. Onder druk van zijn eigen partij is hij toch akkoord gegaan, maar dat geldt volgens ingewijden niet voor VVD'er Thierry Aartsen, die als staatssecretaris op hetzelfde departement over de luchtkwaliteit gaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

ANP-543480616

Bekend verdovingsmiddel lijkt goed te werken tegen long covid

80921820_l

Subtiele veranderingen in je rijgedrag kunnen vroege hersenachteruitgang verraden

shutterstock_2520821443

Als Parkinson in het water zit: hoe schoon milieu hersenziektes kan voorkomen

Loading