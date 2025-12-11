Hoog opgelopen conflict in kabinet om mestregels

DEN HAAG (ANP) - Binnen het demissionaire kabinet speelt een hoog opgelopen conflict over mestregels en waterkwaliteit. BBB-minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) heeft tevergeefs geprobeerd zijn partijgenoot Femke Wiersma (Landbouw) te overtuigen om strengere mestregels in te voeren om de waterkwaliteit te verbeteren, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS.

Het gaat om de vierjaarlijkse herziening van de mestregels. Wiersma heeft hier al eerder conceptplannen voor gemaakt. Een analyse daarvan wees uit dat de maatregelen onvoldoende zijn, meldde de minister al in oktober.

Tieman is als minister verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Zijn ministerie vreest dat die verder achteruitgaat als Wiersma haar plannen doorzet. Onder druk van zijn eigen partij is hij toch akkoord gegaan, maar dat geldt volgens ingewijden niet voor VVD'er Thierry Aartsen, die als staatssecretaris op hetzelfde departement over de luchtkwaliteit gaat.