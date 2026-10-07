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Herstel ingezakte oever Valkenburgse Meer duurt zeker jaar langer

Samenleving
door anp
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KATWIJK (ANP) - Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse Meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. Het was de bedoeling dat het bedrijf dat zand wint uit het meer dit najaar een nieuwe waterkering zou aanleggen, maar de voorbereidingen nemen meer tijd in beslag. "Naar verwachting is de waterkering niet eerder dan eind 2027 gerealiseerd", aldus de provincie Zuid-Holland, die het uitstel zegt "te betreuren".
Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de zuidwestoever in. Bomen, struiken en delen van een wandelpad en een treinspoor verdwenen in het water. Het gebied rond de ingezakte oever van het Valkenburgse Meer, een populaire recreatieplas tussen Katwijk en Leiden, is nog altijd afgezet met hekken.
Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Volgens de Omgevingsdienst West-Holland heeft het zandwinningsbedrijf diverse voorschriften in de vergunning overtreden.
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