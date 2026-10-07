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Inlichtingendiensten voorzien fors meer Chinese cyberaanvallen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De komende jaren zullen er flink meer Chinese cyberaanvallen plaatsvinden, verwachten de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Om organisaties daarvoor te behoeden kwamen de diensten woensdag met een cyberadvies.
Volgens de MIVD en AIVD richten Chinese hackers zich vaker op zogenoemde edge devices, apparaten die tussen een bedrijfsnetwerk en het internet zitten. De hackers weten volgens de diensten veel over dergelijke apparatuur, en over de zwakke plekken waarmee ze een netwerk binnen kunnen dringen. De MIVD waarschuwde al eerder voor een toename in Chinese cyberaanvallen.
De diensten adviseren onder meer om ervoor te zorgen dat de informatiebeveiliging van een netwerk gelaagd is opgebouwd, om een indringer te vertragen.
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