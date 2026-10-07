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Drie jaar na 7 oktober: pro-Palestijnse protesten in grote steden

Samenleving
door anp
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UTRECHT (ANP) - Op openbare plekken door heel Nederland vinden woensdagavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Het is woensdag exact drie jaar geleden dat Hamas een grote aanval uitvoerde op Israël, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen. Na die aanval sloeg het Israëlische leger terug waardoor naar schatting ruim 70.000 mensen in Gaza werden gedood.
In de stationshal van Utrecht Centraal hebben zich na 18.00 uur uur zo'n honderd demonstranten verzameld. Ze dragen Palestijnse vlaggen, een lang rood doek dat de rode lijn symboliseert en borden met boodschappen waaronder 'het begon niet op 7 okt!'. Zij roepen leuzen als 'eindig de bezetting nu' en 'dit is genocide', ziet een ANP-verslaggever.
Op de Dam in Amsterdam staan ook ongeveer honderd betogers. Ze dragen Palestijnse vlaggen en Palestijnse sjaals. Mensen houden bordjes en spandoeken omhoog met daarop Engelse teksten die vertalen naar "7 oktober was een verzetsdaad" en "mensen stonden op tegen hun bezetter". Ook worden namen van Palestijnse slachtoffers voorgelezen.
Ook in Rotterdam en Arnhem staan pro-Palestijnse betogers.
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