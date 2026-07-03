Hervatting treinverkeer Rotterdam voor vierde keer uitgesteld

ROTTERDAM (ANP) - Opnieuw moet ProRail het hervatten van treinritten vanaf Rotterdam naar het zuiden uitstellen. De spoorbeheerder hield al een slag om de arm, maar gaat inderdaad de beoogde tijd van zondagochtend niet halen. ProRail zet nu in op maandag 05.00 uur.

Na kortsluiting in een kabelgoot zijn maandag bij Rotterdam zo'n tweehonderd kabels verwoest. Voor de vierde keer concludeert ProRail dat herstel lastiger is dan gedacht. "Het is een monnikenwerk dat in Rotterdam uitgevoerd wordt", aldus de organisatie vrijdag. "In sommige kabels zitten wel tientallen adertjes die één voor één aan elkaar gelast moeten worden. Dat de labels die op de kabels zaten ook verbrand zijn, maakt het werk complex."

In de kabelgoot is weinig ruimte, waardoor ProRail daar maar met vier man tegelijk kan werken. Als de herstelklus klaar is, moeten daarna nog de veiligheidssystemen gecontroleerd en het spoor ontroest worden, legt de beheerder uit.

Reizigers kunnen bussen nemen en internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid.