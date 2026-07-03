ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hervatting treinverkeer Rotterdam voor vierde keer uitgesteld

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 18:51
anp030726162 1
ROTTERDAM (ANP) - Opnieuw moet ProRail het hervatten van treinritten vanaf Rotterdam naar het zuiden uitstellen. De spoorbeheerder hield al een slag om de arm, maar gaat inderdaad de beoogde tijd van zondagochtend niet halen. ProRail zet nu in op maandag 05.00 uur.
Na kortsluiting in een kabelgoot zijn maandag bij Rotterdam zo'n tweehonderd kabels verwoest. Voor de vierde keer concludeert ProRail dat herstel lastiger is dan gedacht. "Het is een monnikenwerk dat in Rotterdam uitgevoerd wordt", aldus de organisatie vrijdag. "In sommige kabels zitten wel tientallen adertjes die één voor één aan elkaar gelast moeten worden. Dat de labels die op de kabels zaten ook verbrand zijn, maakt het werk complex."
In de kabelgoot is weinig ruimte, waardoor ProRail daar maar met vier man tegelijk kan werken. Als de herstelklus klaar is, moeten daarna nog de veiligheidssystemen gecontroleerd en het spoor ontroest worden, legt de beheerder uit.
Reizigers kunnen bussen nemen en internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Zoveel spaargeld hebben mensen van jouw leeftijd

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

Zelfs binnen zijn eigen kamp beschouwen steeds meer mensen Trump als gestoord.

159831697_m

Je WhatsApp-foto krijgt een groene stip. Zo zet je hem uit voordat iedereen ziet dat je online bent

anp 471293804

Haal deze spullen direct uit de auto bij heet weer

109047838_m

Dit is quishing: de nieuwe QR-code-truc waar ook ervaren internetgebruikers intrappen

78999b30-60f6-11f1-bb63-4f1168d17ecf

Twee miljard tegen negentig miljoen: waarom Swift en Kelce zonder huwelijkscontract niet aan het altaar zouden moeten verschijnen

Loading