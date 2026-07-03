Verstappen derde in kwalificatie sprintrace op Silverstone

SILVERSTONE (ANP) - Max Verstappen vertrekt zaterdag als derde in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 28-jarige Red Bull-coureur was op het circuit van Silverstone 0,321 seconde langzamer dan Lewis Hamilton, die in de Ferrari met 1.28,376 de beste tijd reed.

Verstappen moest ook Kimi Antonelli in de Mercedes voor zich dulden. De Italiaanse leider in het WK gaf 0,011 seconde toe op Hamilton. Naast Verstappen op de tweede startrij staat zaterdag Charles Leclerc, die net iets sneller was dan Mercedes-coureur George Russell en regerend wereldkampioen Lando Norris.

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar start vanaf de achtste plaats in de sprintrace. Hij was een fractie sneller dan de twee coureurs in de Racing Bulls: Liam Lawson en Arvid Lindblad.

Antonelli

Hamilton was al negen keer de beste in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Enkele weken geleden won hij op het circuit van Barcelona zijn eerste GP in de Ferrari. De enige sprintrace op het circuit van Silverstone werd in 2021 gewonnen door Verstappen.

In het wereldkampioenschap van de Formule 1 leidt Antonelli met 171 punten voor zijn Britse teamgenoot Russell met 131 punten. Hamilton is derde met 125 punten. Verstappen staat zevende met 73 punten.

De sprintrace van de GP van Groot-Brittannië is zaterdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd). Later op die dag volgt de kwalificatie voor de grand prix van zondag.