Zestien jaar cel voor misbruiken en mishandelen vier dochters

ARNHEM (ANP) - Een man uit Apeldoorn is veroordeeld tot zestien jaar cel voor het ruim twintig jaar lang seksueel misbruiken en mishandelen van zijn vier dochters. De moeder moet van de rechter tien maanden de gevangenis in voor het medeplegen van de mishandelingen. Het Openbaar Ministerie omschreef het gezin tijdens de zitting als "zeer gesloten en gelovig", het hield "de schijn naar buiten op".

De straf voor de 61-jarige vader F.W. is gelijk aan de eis van het OM. Tegen de 59-jarige moeder H.M. was tien jaar cel geëist omdat zij aanstuurder zou zijn geweest van de mishandelingen en betrokken zou zijn bij het seksueel misbruik van de oudste dochter. Van dit laatste spreekt de rechter haar vrij wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank concludeert dat de vader de meeste mishandelingen uitvoerde in opdracht of onder aanmoediging van de vrouw, maar M. sloeg de dochters zelf ook.

Het stel had ook vier zoons die ze evengoed mishandelden, maar zij hadden geen aangifte gedaan tegen hun ouders.