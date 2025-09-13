Het addergebroed van Slot Thetinga wint Thea Beckmanprijs

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Het addergebroed van Slot Thetinga van Margaretha van Andel is uitgeroepen tot beste historische jeugdroman in 2025. Dat is besloten door de jury van de Thea Beckmanprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door themapark Archeon. De auteur wint een geldbedrag van 1500 euro.

Van Andel schreef een historisch jeugdboek over Jean, een jongen die in de zeventiende eeuw op het Friese Slot Thetinga woont in een religieuze sekte. Jean begint te twijfelen aan het strenge, sobere leven en de hypocrisie van de leiders, zeker wanneer hij een meisje ontmoet dat door de gemeenschap wordt afgekeurd.

Tien kinderen mochten beslissen welk boek volgens hen de Jonge Thea Beckmanprijs verdient. De kinderjury bekroonde De Wonderverteller van Lida Dijkstra als winnaar. De jeugdroman gaat over de reizen van Marco Polo.

De prijzen worden sinds 2002 jaarlijks uitgereikt en zijn vernoemd naar Thea Beckman (1923-2004), die talloze beroemde jeugdboeken schreef, waaronder Kruistocht in spijkerbroek en Hasse Simonsdochter.