ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het addergebroed van Slot Thetinga wint Thea Beckmanprijs

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 12:30
anp130925074 1
ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Het addergebroed van Slot Thetinga van Margaretha van Andel is uitgeroepen tot beste historische jeugdroman in 2025. Dat is besloten door de jury van de Thea Beckmanprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door themapark Archeon. De auteur wint een geldbedrag van 1500 euro.
Van Andel schreef een historisch jeugdboek over Jean, een jongen die in de zeventiende eeuw op het Friese Slot Thetinga woont in een religieuze sekte. Jean begint te twijfelen aan het strenge, sobere leven en de hypocrisie van de leiders, zeker wanneer hij een meisje ontmoet dat door de gemeenschap wordt afgekeurd.
Tien kinderen mochten beslissen welk boek volgens hen de Jonge Thea Beckmanprijs verdient. De kinderjury bekroonde De Wonderverteller van Lida Dijkstra als winnaar. De jeugdroman gaat over de reizen van Marco Polo.
De prijzen worden sinds 2002 jaarlijks uitgereikt en zijn vernoemd naar Thea Beckman (1923-2004), die talloze beroemde jeugdboeken schreef, waaronder Kruistocht in spijkerbroek en Hasse Simonsdochter.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-535677682

Amerikanen waarschuwen dat China mogelijk spioneert via zonnepanelen. Hoe werkt dat?

40270138_m

Dit is waarom je altijd moe bent (volgens onderzoek van Harvard)

generated-image (19)

Bloomberg: Russische economie bezwijkt onder oorlog en sancties

shutterstock_1333481999

Scheiden is bijna altijd slecht voor kinderen

211022154_m

Kernfusie komt er sneller aan dan de meeste mensen denken, zegt Amerikaanse minister van Energie

Schermafbeelding 2025-09-12 121516

Is dit de oplossing voor het personeelstekort in de zorg? Maak kennis met Nurabot

Loading