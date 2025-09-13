Bezzecchi snelt naar poleposition in GP van San Marino

MISANO (ANP) - De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi heeft op het circuit van Misano poleposition veroverd in de GP van San Marino in de MotoGP. De Aprilia-rijder was voor eigen publiek in de kwalificaties sneller dan de Spanjaard Álex Márquez en de Fransman Fabio Quartararo.

Bezzecchi liet met een laatste poging Álex Márquez 0,088 seconde achter zich. De jongere broer van klassementsleider Marc Márquez leek op weg naar zijn tweede pole op rij, tot de Italiaan hem alsnog passeerde. Marc Márquez zag Quartararo hem nog de derde startpositie ontfutselen.

Marc Márquez leidt het klassement riant voor zijn broer Álex. Zaterdag volgt nog de sprintrace, zondag is de hoofdrace in Misano.