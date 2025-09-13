ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bezzecchi snelt naar poleposition in GP van San Marino

Sport
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 12:27
anp130925073 1
MISANO (ANP) - De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi heeft op het circuit van Misano poleposition veroverd in de GP van San Marino in de MotoGP. De Aprilia-rijder was voor eigen publiek in de kwalificaties sneller dan de Spanjaard Álex Márquez en de Fransman Fabio Quartararo.
Bezzecchi liet met een laatste poging Álex Márquez 0,088 seconde achter zich. De jongere broer van klassementsleider Marc Márquez leek op weg naar zijn tweede pole op rij, tot de Italiaan hem alsnog passeerde. Marc Márquez zag Quartararo hem nog de derde startpositie ontfutselen.
Marc Márquez leidt het klassement riant voor zijn broer Álex. Zaterdag volgt nog de sprintrace, zondag is de hoofdrace in Misano.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-535677682

Amerikanen waarschuwen dat China mogelijk spioneert via zonnepanelen. Hoe werkt dat?

40270138_m

Dit is waarom je altijd moe bent (volgens onderzoek van Harvard)

generated-image (19)

Bloomberg: Russische economie bezwijkt onder oorlog en sancties

shutterstock_1333481999

Scheiden is bijna altijd slecht voor kinderen

211022154_m

Kernfusie komt er sneller aan dan de meeste mensen denken, zegt Amerikaanse minister van Energie

Schermafbeelding 2025-09-12 121516

Is dit de oplossing voor het personeelstekort in de zorg? Maak kennis met Nurabot

Loading