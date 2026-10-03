Het Familiediner stopt na 25 jaar en werkt aan laatste seizoen

HILVERSUM (ANP) - Het Familiediner stopt na een kwart eeuw op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. "Ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is: Het Familiediner stopt. Echt waar", zegt Van Leeuwen op sociale media. "Maar het goede nieuws is: we maken nog één serie, dus grijp je kans, voordat het te laat is."

Het televisieprogramma wordt sinds 2000 gemaakt en werd in 2003 met Van Leeuwen als presentator in de huidige vorm gegoten. Hij probeert in het programma families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen.

Het afgelopen seizoen werd begin dit jaar uitgezonden.