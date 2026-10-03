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Problemen met nieuwe iPhone bij sommige Amerikaanse klanten

Economie
door anp
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CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple zegt dat "een klein aantal" Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding.
De telefoon, die twee weken geleden in de verkoop ging, is na de aankomende opvouwbare iPhone Duo het duurste toestel van Apple. Door het AT&T-probleem kunnen sommige eigenaren van de 18 Pro Max op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Het is onduidelijk hoeveel mensen hiermee te maken hebben. Getroffen gebruikers kunnen via wifi wel verbinding met het internet krijgen.
De iPhone-maker heeft al een update van de providerinstellingen en een nieuwe versie van het besturingssysteem iOS uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar.
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