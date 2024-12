Het Oog-presentatoren: blokkade NOS-gebouw door XR was heftig

Presentatoren van het NPO Radio 1-programma Met het Oog op Morgen hebben de blokkade van het NOS-gebouw in november door actievoerders van Extinction Rebellion (XR) als "heftig" ervaren. Dat heeft Elisabeth Steinz, een van de presentatoren, zaterdagavond gezegd in het radioprogramma.

"Dat hebben ook best veel collega's als intimiderend ervaren, omdat er ook naar boven werd geklommen, door ramen werd gekeken naar redacties", blikte Steinz terug. "Dan komt het best wel dichtbij." Steinz benadrukte dat ze zich op dat moment niet "bedreigd" heeft gevoeld.

Simone Weimans vertelde in Met het Oog op Morgen dat ze zich ook niet bedreigd voelde, maar wel "best wel kwaad" was door de actie van XR. "Ik dacht: als je het gesprek aan wil gaan, natuurlijk kunnen we een gesprek voeren." De actievoerders blokkeerden de ingang omdat ze vinden dat de NOS de "genocide in Gaza legitimeert met neutraal taalgebruik".

"Dat vind ik een hele legitieme discussie", zei Weimans daarover. "Maar de manier waarop ze dat vervolgens deden. Mensen werden tegengehouden bij de deur, dus het was een hele onveilige situatie." NOS Nieuws-hoofdredacteur Giselle van Cann zei eind november al dat zij de blokkade "onaanvaardbaar" vond. Bij de blokkade werd niemand aangehouden.