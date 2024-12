Alexander Klöpping: AI heeft de potentie om ons hele wereldbeeld te resetten

Alexander Klöpping maakt momenteel 's lands meest beluisterde podcast over AI (Poki) en is regelmatig te gast in talkshows om over de razendsnelle opkomst van ChatGPT en aanverwanten te praten. In het AD vertelt hij over de revolutie die kunstmatige intelligentie teweegbrengt.

"Wat we komend jaar gaan zien − ook al omdat Apple Intelligence beschikbaar wordt in Europa − is dat AI steeds meer verwerkt zit op de plekken waar we het gebruiken: in e-mail, Excel, Office... Daardoor hoeven we niet zelf meer met onze muis te klikken, maar vertellen we de computer gewoon het eindresultaat. Zelf schrijf ik e-mails vaak al niet meer, maar zeg ik: antwoord dat het oké is, maak het vriendelijk, maak het zus en zo en loop nog even de eerdere e-mail-discussie na om te zien of er nog open eindjes zijn. Dat is een totaal andere manier van werken. Ik denk dat we daaraan heel snel gewend gaan raken”, aldus Klöpping. "Vanaf komend jaar kunnen AI-assistenten zelfstandig taken uitvoeren, zoals het boeken van een vliegticket. Je geeft je wensen en de computer neemt dan het hele proces over, van zoeken tot daadwerkelijk boeken.”

Geen werk meer op de Zuidas

Klöpping vreest dan ook voor veel banen op bijvoorbeeld de Amsterdamse Zuidas. Hoeveel advocaten en consultants zijn er straks nog, vraagt hij zich af. "Het is niet dat ik deze mensen ontslag toewens. Ik vraag me gewoon oprecht af: hebben we straks nog zulke duurbetaalde adviseurs nodig? Of krijgt iedereen daar dankzij AI zelf de beschikking over?”

Hoe de toekomst er precies uit gaat zien op AI-gebied is ook voor Klöpping koffiedik kijken. "Wat ik wel weet, is dat AI de potentie heeft om ons hele wereldbeeld te resetten", stelt de expert. "Wij zijn gewend dat Google het belangrijkste zoekbedrijf is en Apple de nummer 1 telefoonmaker. We accepteren dat uitgevers de plek zijn waar we nieuws halen. Maar AI kan dat totaal veranderen. Nieuwe mensen krijgen dan de kans om iets beter te maken. Kunstmatige intelligentie heeft enorme mogelijkheden voor het onderwijs, hoe we nieuwe medicijnen ontwikkelen, hoe we productiever worden. Ik hoop heel erg dat we deze technologie voor het goede gaan inzetten. Dat we er als mensheid bij blijven en ons de vraag stellen: wat voor bedrijven willen we maken? Wat willen we voor onze kinderen? We zijn geen willoze wezens, wij staan zelf aan het roer.’’

Bron: AD.nl