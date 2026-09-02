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Heumen besluit donderdag over sluiting huis Overasselt na geweld

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 20:36
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HEUMEN (ANP) - De gemeente Heumen maakt donderdag bekend of het huis in Overasselt dat dinsdag werd belaagd door tientallen bewapende mensen, wordt gesloten. Ook komt er dan meer informatie over "eventuele aanvullende maatregelen", liet burgemeester Joerie Minses woensdag weten.
Het huis aan de Ewijkseweg is al vaker beschoten. Volgens diverse media woont de veroordeelde crimineel Jan G. er. Bij de aanval van dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven, naar verluidt de bewaker van de woning.
Op woensdag ging een video rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze G. zullen vermoorden en dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen.
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