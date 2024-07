Hezbollah: 200 raketten afgevuurd op Israël na dood commandant

TYRUS (ANP/RTR/AFP) - De Libanese militante beweging Hezbollah zegt meer dan tweehonderd raketten te hebben afgevuurd op Israël na de dood van een hooggeplaatste commandant. In meerdere Israëlische grensgebieden in het noorden is het luchtalarm afgegaan.

Bovendien zouden er volgens Hezbollah droneaanvallen zijn geweest. Die waren samen met de raketten gericht op zeven Israëlische militaire doelwitten.

Woensdag meldde Hezbollah ook al een grootschalige aanval met honderd raketten. Dat was een reactie op de dood van commandant Mohammed Nasser, die omkwam bij een Israëlische luchtaanval bij de stad Tyrus. Hij was verantwoordelijk voor de operaties in een deel van het zuiden van Libanon.

De spanningen tussen Israël en Hezbollah lopen al maanden op, sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook. Internationale waarnemers waarschuwen dat die oorlog kan overslaan naar het noorden van Israël en Libanon.