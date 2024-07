Pedersen na val gewoon van start in zesde etappe Tour de France

MÂCON (ANP) - Mads Pedersen start in de zesde etappe van de Tour de France. Zijn ploeg Lidl-Trek heeft bevestigd dat de Deense renner, die in de vijfde etappe in volle sprint ten val kwam, fit genoeg is om een dag later toch weer op de fiets te stappen.

Woensdag werd al bekend dat Pedersen geen botbreuken had opgelopen bij zijn val. Hij was vooral hard geraakt aan zijn linkerschouder en rug. De ploeg zei toen dat donderdagochtend zou worden besloten of hij zou doorgaan. De ploeg meldde op X: "Klaar voor de zesde ronde", met daarbij een foto van Pedersen.

In de zesde etappe, van Mâcon naar Dijon, liggen opnieuw kansen voor de sprinters. De 28-jarige Pedersen is normaal gesproken een van de favorieten voor de dagzege. De rit begint om 13.35 uur.